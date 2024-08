Michael Madsen arrestato attore feticcio di Tarantino accusato di violenza domestica

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 agosto 2024) L'arresto domenica mattina, poi il rilascio dopo aver pagato una cauzione di 20.000 dollari, uno degli attori-del regista Quentinper film come "Le iene" e "Kill Bill", è statoa Malibu, in California, con l'accusa dinei confronti della moglie, prima di essere rilasciato in seguito al pagamento