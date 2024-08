Mercoledì torna l’estate in Bergamasca | nuovo rinforzo dell’anticiclone

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 20 agosto 2024) Gabriele Galastro del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica Dopo la goccia fredda che ha interessato nella giornata di ieri la nostra regione portando fenomeni instabili sparsi ed un calo delle temperature, da oggi e per i successivi giorni avremo uncon tempo più stabile e caldo sulla nostra regione. Martedì 20 agosto 2024 Tempo previsto: in mattinata sull’intera regione cielo sereno o poco nuvoloso. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Prealpini addensamenti cumuliformi con possibili rovesci, nei restanti settori tempo soleggiato e asciutto. Temperature: minime comprese tra 19 e 21°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 29 e 31°C.