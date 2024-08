Meeting Rimini il messaggio di Mattarella | Contro odio e guerre rimettere persona al centro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) (Agenzia Vista), 20 agosto 2024 "Il tema di questa edizione esprime le radici culturali delproponendo uno sguardo aperto alle straordinarie trasformazioni che stiamo vivendo. Si vuole ricercare l'essenziale proprio mentre i flussi globali delle informazioni diventano fiumi in piena, mentre le tecnoscienze ci mostrano soluzioni fino a ieri inimmaginabili, mentre le opportunità offerte ai singoli ripropongono la fallace lusinga dell'onnipotenza dell'uomo. Eppure, a fronte di tante nuove chance per l'umanità , tocchiamo con mano l'orrore, le atrocità e l'escalation delle, le volontà di dominio, con un drammatico ritorno al passato. Sentimenti di paura, sfiducia, talvolta indifferenza, non di rado rancore e, si riaffacciano. Per questo essenziale èalla. Il desiderio di vita e di pienezza, nella relazione con la comunità ".