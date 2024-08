Meeting di Rimini 2024 al via il programma dell’evento alla ricerca dell’essenziale

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – "Se non siamo, allora cosa cerchiamo?". Questo l'interrogativo al quale si cercherà di dare una risposta aldi, al via da oggi, 20 agosto, con un riccodi eventi che riuniranno al centro fieristicoFiera numerosi ospiti del mondo della politica, della finanza, della scienza e L'articolodial via, il” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.