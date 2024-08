Matilde Gioli in ospedale con la gamba rotta | Scrivetemi titoli di libri e film preferiti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 20 agosto 2024) L'attrice posta foto su Instagram: "Starò a riposo per un po'". Gli auguri di Chiara Ferragni: "Rimettiti presto"ine non per le riprese di 'Doc - Nelle tue mani'. L'attrice ha annunciato su Instagram di essersiuna, postando degli scatti che la ritraggono ingessata sul letto. Tra le foto