Matilde Gioli con la gamba ingessata | lo scatto dal lettino d’ospedale e la radiografia con sette viti

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 20 agosto 2024) Periodo non fortunato per l’attrice, che ha subito un intervento a una, ora(amata dai fan anche in “Doc-nelle tue mani”) si scatta una foto e posta unadella sua, dove spiccano. «Starò a riposo per un po’. Se vi va scrivetemi titoli di libri e film preferiti», commenta nella didascalia a corredo. Ancora non è chiaro come si sia fatta male l’attrice. Potrebbe esserci dietro una caduta a cavallo, essendo appassionata di equitazione e data la gravità dell’infortunio.