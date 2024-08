M5S Grillo all’attacco | la regola dei due mandati non si tocca

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago. (askanews) – “Con determinazione e speranza”, Beppeconclude un suo messaggio ad “attivisti, portavoce (cioè eletti locali e in Parlamento, ndr) e sostenitori” del Movimento 5 stelle, pubblicato sul suo blog personale. In calce al testo, che appare come un nuovo tentativo di delimitare i temi e gli argomenti che possono essere oggetto di discussione in occasione dell’assemblea costituente voluta dal leader stellato Giuseppe Conte, il fondatore del Movimento si qualifica come “Garante e custode dei valori fondamentali dell’azione politica del Movimento 5 stelle”, valori fondamentali che indica in tre “pilastri” che “non sono in nessun modo negoziabili”: nome, simbolo e limite deielettorali.