LIVE Sonego-Stricker ATP Winston-Salem 2024 in DIRETTA | Rinderknech avanti di un set contro O’Connell poi l’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.52 La partita è preceduta sul campo-3 dalla sfida tra il francese Arthure l’australiano Chris: il transalpino si è imposto per 6-3 nel primo parziale. 20.50 Lorenzosfida l’insidioso mancino elvetico Dominic. Primo confronto diretto tra i due, con il vincente del match che troverà agli ottavi uno tra il cinese Shang e l’argentino Navone. 20.48 Buona sera e bentrovati allatestuale dell’indi secondo turno dell’ATP 250 di, torneo sul cemento outdoor statunitense che fa da antipasto agli US Open. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’indi secondo turno dell’ATP 250 di, torneo sul cemento outdoor statunitense che fa da antipasto agli US Open. Lorenzosfida l’insidioso mancino elvetico Dominic