LIVE Sinner-Tiafoe ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | giocatori in campo

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin! 23:55 Tra pochissino in, dall’americano ha perso nel 2021 a Vienna, quando un acerbo altoatesino si era fatto tirare dentro dai “giochetti” psicologici del giocatore yankee. Si è poi preso la rivincita 24 mesi dopo. 23:49 A preoccupare i tifosi del “carota” boy è sicuramente la condizione fisica. Le oltre 3 ore di battaglia contro Zverev potrebbero farsi sentire, se la partita dovesse allungarsi. 23:44 Se da un lato l’altoatesino non rappresenta proprio una sorpresa nell’ultimo atto in Ohio, dall’altra parte della rete il giocatore di casa lo è sicuramente. Reduce da unnon esattamente esaltante, il tennista originario della Sierra Leone ha saputo raddrizzare una stagione in un torneo.