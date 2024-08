LIVE Sinner-Tiafoe 7-6 6-2 ATP Cincinnati 2024 in DIRETTA | il n 1 porta a termine l’operazione titolo è il 5 in stagione!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui ladell’ennesimo trionfo di Jannik, che ritroveremo agli US Open, dove la concorrenza sarà “terribile”. Un saluto sportivo e un ringraziamento! 01:58 Quintoinper il n.1 del mondo, ormai sicuro di mantenere il trono anche nel mese di ottobre. Adesso, gli US Open che potrebbero regalare ancora più margine al n.1 d’Italia e mondiale. TerzoMasters 1000 in bacheca, dopo Toronto 2023 e Miami! 01:57 Partita in cuiha giocato da campione i punti imnti che, come insegna Roger Federer, contano più dei “punti normali”. La percentuale di prime è stata ottimale oggi (57%), considerando il rendimento che il pusterese ha saputo tenere con la prima (85%) con ben 13 ace.