LIVE – Sinner-Tiafoe 4-3 finale Masters 1000 Cincinnati 2024 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 20 agosto 2024) Latestualedel match tra Jannike Francesdeldi, torneo di scena sui campi in cemento della città statunitense. Non è ancora ilal meglio della condizione, lo si vede a tratti in campo e continua ad ammetterlo lui in conferenza stampa, ma oggi in Ohio c’è la chance di vincere il terzo ‘’ della carriera e incrementare sia i punti in classifica che la fiducia a una settimana dall’inizio degli US Open. La partita è alla portata,ha trovato la settimana giusta ma da un anno e mezzo a questa parte fatica molto a centrare risultati. I precedenti dicono 3-1 in favore dell’azzurro, che ha perso solo a Vienna una sfida in cui si era trovato in vantaggio prima di farsi un po’ troppo condizionare dallo show del suo avversario con il pubblico.