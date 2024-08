L' esplosione nella casa vacanze | morti padre e figlia grave il fidanzato

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo Giuseppe Agostinacchio, odontoiatra di 58 anni, deceduto la mattina del 16 agosto, non ce l'ha fatta neanche Irene Agostinacchio, la ragazza di 23 anni di Gravina in Puglia (Bari) rimasta ferita, insieme ale al, nell'avvenuta in unaa Porto Cesareo, in