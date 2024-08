L’elezione di Trump potrebbe complicare tutto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) di Flavio Barbaro, Gaia Gori e Francesco Saverio Zucchini Donaldha costruito non solo diversi apparati fallaci, a partire dalle sue stesse imprese che presentano diversi milioni di dollari di debiti, stando a quanto riportano la CNN e il New York Times, ma anche una vera e propria idea di politica estera chemettere in pericolo la stabilità dell’Europa e forse anche quella degli Stati Uniti.