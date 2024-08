Le Stelle di Branko ecco le previsioni di martedì 20 agosto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di202024 Ariete Non solo successo professionale e finanziario, assicurato del resto da quested', voi dovete difendere anche il vostro credito, reputazione, onorabilità. Se siete avanti negli anni, devono rispettarvi anche per il lavoro fatto nel passato. Il vostro cielo è positivo anche per la vita privata, ma tutti siamo oggi coinvolti in una difficile quadratura tra Sole e Urano. È lo scontro tra due fuochi,che crea problemi nella convivenza sociale e provoca fenomeni naturali. Vulcani. Toro Voi siete abituati a seguire solo il vostro senso pratico e la perfezione matematica, i conti devono sempre tornare, ma oggi lasciate che il vostro spirito abbia libera espressione.