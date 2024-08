Le differenze estive tra Salvini che bercia e non dice niente e Schlein che lascia fare a Renzi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2024) L’amore per le cose superflue non è sempre da deplorare, come si potrebbe credere con frettolosa intransigenza, perché l’inutile e il gratuito servono talvolta a darci un senso meno avaro della vit Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti