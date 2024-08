Le coincidenze che aiutano il vaccino mpox

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di martedì 20 agosto 2024) L’epidemia in Congo colpisce i bimbi? Bavarian Nordic, esplosa in Borsa, ha già chiesto a Ema l’ok per dare il suo farmaco ai minori. È pronta a fabbricarne 10 milioni di dosi: proprio quelle indicate dall’Ue. L’Oms intanto spiega: dubbi sulle cure, meglio immunizzarsi.