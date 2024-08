Latina La locale Polizia di Stato festeggia i cento anni di Saverio Bazzarelli collega in pensione

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di martedì 20 agosto 2024)– Un traguardo dare alla grande per nonno, ex poliziotto inche ieri, 19 agosto, ha spento 100 candeline. Originario della Calabria,ha preservizio per lunghialla Questura dioccupandosi per molto tempo digiudiziaria prima di giungere alla meritata. Oggi, in questo giorno L'articolo/ LadidiinTemporeale Quotidiano.