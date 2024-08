L’Atalanta travolge il Lecce di Gotti e la critica si divide sul ko | niente drammi o campanello d’allarme?

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 20 agosto 2024) Le pagelle di Lucadopo la sconfitta delcon: la lotta salvezza inizia in salita per i giallorossi Ildi Lucaieri non ha saputo arginare la marea atalantina che al Via del Mare ha travolto i salentini. Che la Dea possa essere la grande sorpresa per lo Scudetto è