Lampone ciliegia corallo | le nuance estive dei rossetti

(Di martedì 20 agosto 2024) Hanno i colori dei frutti e dei fiori estivi. Declinati inche vanno dalalla, dal geranio al: iestivi giocano sulle tonalità del rosso. Colorazioni perfette per mettere in risalto l’abbronzatura post vacanza. Luminosi oppure matte, glossy o coprenti: chi l’ha detto che irossi sono una prerogativa delle stagioni più fredde? Sabrina Carpenter docet: il suo cherry lipstick abbinato alle unghie fa già scuola. Un trucco passepartout, come quello di Lady Gaga a Parigi: per incontrare i suoi fan fuori dall’hotel in cui risiedeva durante le giornate dei Giochi Olimpici, la popstar ha sfoggiato labbra color geranio, definite da una matita opaca e riempite con una texture cremosa. Taylor Swift non abbandona le sue labbra color, effetto opaco: il suo signature look dell’Eras Tour che l’ha portata in lungo e in largo per il mondo.