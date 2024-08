La Norma una sinfonia di sapori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024) Pisa, 25 luglio 2024 – La «» è come unae non a caso il suo nome deriverebbe proprio dalla famosa opera di Bellini. E’ uno di quei piatti (catanese in questo caso) che rallegra le giornate: raccoglie i prodotti migliori dell’orto per chi ha la fortuna di averlo. Per quattro persone, io butto almeno 350 grammi di pasta, tanto finirà comunque, qualsiasi quantità utilizziate. Da tradizione il sugo va preparato con i pomodori freschi, almeno 700 grammi: puliti e cotti con olio, basilico e aglio, per poi togliere questi ultimi due, passare il composto per eliminare le bucce e far ritirare salando solo se necessario. Per le melanzane, ingrediente principale, vi svelo il segreto del mio giovanissimo collega Mario. Dopo averle spurgate, le melanzane (400 grammi), tagliate a tocchetti, vanno infarinate leggermente prima di friggerle: così verranno croccanti.