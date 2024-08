La cultura del nuoto è indispensabile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024) Le recenti tragedie di persone annegate dimostrano che èinsegnare ai bambini a galleggiare per gioco, agli adulti a nuotare, a tutti a non prendere il mare e l'acqua sottogamba. Propongo lezioni da parte di Federica Pellegrini (le riprese del suo stile libero sono entusiasmanti: che "presa in acqua"!) o di altri campioni di"pillole" (come quelle di Quark) da trasmettere dopo il TG come educazione civica. Pierluigi Lenzi