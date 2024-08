Juventus Mbangula su Instagram | Sogno che si realizza continuerò a lavorare duro

Leggi tutta la notizia su sportface

"Ringrazio innanzitutto Dio e Gesù Cristo per l'opportunità che mi ha dato di mostrare le mie qualità agli occhi di tutti. È un giorno che mi resterà impresso perché è unche siper poterci restare a lungo". Così l'esterno dellaSamuel, in un post, ha commentato il gol all'esordio in Serie A nella sfida vinta 3-0 ieri contro il Como. Visualizza questo post suUn post condiviso da ??SM25?? (@samuel.11)su: "che si"