Iv | Boschi cita in giudizio La Verità

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago (Adnkronos) - "L'onorevoleha dato mandato ai propri legali dire inLae il signor Giacomo Amadori. La famigliaè una famiglia di cittadini incensurati - a differenza di altre famiglie - come il signor Amadori sicuramente sa anche personalmente. E come comunque il processo civile si incaricherà di spiegare”. Così in una nota l'Ufficio stampa di Italia viva.