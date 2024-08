Interpelli e MAD 2024 | al via il reclutamento per il nuovo anno scolastico con Voglioinsegnare it

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 20 agosto 2024) Al via ilper ilma, i rappresentanti di categoria lanciano l’allarme per l’esigenza di supplenti dopo gli inserimenti di ruolo: una cattedra su tre rimarrà scoperta Il caso dell’Emilia Romagna Ben una cattedra su tre rimarrà scoperta in Emilia Romagna. Il 30% delle cattedre sarà dunque scoperto e in attesa L'articoloe MAD: al via ilper ilcon.it .