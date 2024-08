Imprese | in crowdfunding scarpe di frutta e fucili antimosche c' è anche una banda musicale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Milano, 20 ago. Adnkronos) - Avere un sogno e non poterlo realizzare è sempre un'esperienza frustrante; avere un progetto imprenditoriale e non riuscire a metterlo in atto per mancanza di fondi sarebbe davvero un peccato. Soprattutto perché da un'idea 'nata nel garage', spesso si nascondono grandi scoperte. Ma se è vero che avere una mente imprenditoriale vuol dire essere dei visionari, vedere dove gli altri non arrivano nead immaginare, probabilmente è così che è nato il crowfunding. Il termine '', spiega la Consob, indica un processo con cui più persone (crowd, la folla appunto) investono somme di denaro (funding) per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet, ricevendo in cambio (non sempre, per la verità) una ricompensa.