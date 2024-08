Il silenzio è sopravvivenza nel trailer dell’horror Azrael

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di martedì 20 agosto 2024) IFC Films ha diffuso in rete il primo agghiacciantedi, un survival horror con Samara Weaving nei panni della protagonista. A metà tra “A Quiet Place” e “Wrong Turn“, il nuovo horror diretto da E. L. Katz (episodi di The Haunting of Bly Manor) mette al centro dell’attenzione un mondo post-apocalittico, dove i pochi sopravvissuti devono fare i conti con esseri assetati di sangue, molto sensibili al suono. Neldi, di fatto, si può apprezzare la lotta per ladi una donna (la Samara Weaving di Ready or Not), braccata in un bosco isolato, con un essere mostruoso alle calcagna.vede un cast di supporto formato da Stewart-Jarrett, Vic Carmen Sonne, Katariina Unt, Sebastian Bull Sarning. La release americana è al momento fissata per il 27 settembre 2024. Ilqui di seguito: