Il risultato del Leicester contro il Tottenham è una mia responsabilità dice Postecoglou

(Di martedì 20 agosto 2024) 2024-08-19 23:43:11 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il manager delAngeha definito i suoi giocatori “spreconi” dopo aver perso due punti da una posizione vincente nella partita inaugurale della stagione 2024-25 della Premier LeagueilCity. Gli Spurs sono passati in vantaggio grazie al gol segnato alla spalla del difensore Pedro Porro al 29º minuto e sono sembrati a loro agio nel primo tempo, ma al 57º minuto il gol di Jamie Vardy ha regalato ai neopromossi Foxes il pareggio per 1-1. “Il primo tempo è stato eccellente e abbiamollato la partita”, ha detto, riflettendo sull’inizio della sua seconda stagione da allenatore mentre parlava con Sky Sports. “Ma siamo stati spreconi davanti alla porta. Il secondo tempo è stato uguale.