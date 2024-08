Il realismo di Pizzaballa al Meeting di Rimini

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 20 agosto 2024) Il Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista, ha aperto ildicon un incontro-testimonianza di spessore, non solo per la visione spirituale e il richiamo al dialogo tra le re Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti