Il gas chiude sotto i 38 euro al MWh al Ttf di Amsterdam

(Di martedì 20 agosto 2024) Ha chiuso in forte caloquota 38il gas naturale sulla piazza Ttf di. I contratti future sul mese di settembre hanno ceduto il 4,74% a 37,96al MWh, al minimo dallo scorso 8 agosto. Dopo aver raggiunto i massimi da giugno nella settimana di Ferragosto, il prezzo del gas ha risentito della minor richiesta di energia elettrica dovuta al calo delle temperature e all'elevato livello di riempimento delle scorte, che inpa sono all'89,77% a 1.022,22 TWh, in Germania al 93,3% a 232,05 TWh e in Italia al 91,19% a 182,45 TWh.