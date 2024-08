Il futuro sostenibile in mostra all' Umbria Green Festival

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 20 agosto 2024) La Nona diiniziata il 22 agosto andrà avanti fino al 28 settembre. Tantissimi gli eventi in programma: produzioni in esclusiva, prime assolute, nuovi format e progetti reali di sviluppoa sostegno del territorio. Sono previsti grandi ospiti come Alessandro Baricco (in collaborazione con il Cortile di Francesco), Marco Paolini, Alessandro Quarta, Nicola Piovani (in collaborazione con ildella Piana del Cavaliere), Antonella Viola, Piergiorgio Odifreddi, Telmo Pievani, Antonio Rinaldo (Stockholm Water Prize 2023), Carlotta Vagnoli, Loredana Lipperini e altri 100 artisti di livello nazionale e internazionale.è un vero e proprio progetto artistico che mette insieme esperti di energia e ambiente, scienziati, artisti e filosofi per raccontare il