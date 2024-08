I segreti di Cher per mantenersi in salute e in forma smagliante a 78 anni

Leggi tutta la notizia su it.newsner

(Di martedì 20 agosto 2024) È difficile da credere, ma l’unica e inimitabileha 78. Nata il 20 maggio 1946 in California, la Dea del Pop è salita alla ribalta dopo il successo di Sonny &del 1965, “I Got You Babe”. In 50di carriera ha recitato in uno show televisivo tutto suo, ha venduto oltre 100 milioni di dischi, ha ricevuto innumerevoli premi, ha recitato a Broadway e ha fatto tournée da sola in tutto il mondo. Può essere facilmente classificata come una delle artiste di maggior successo al mondo.