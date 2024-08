Hezbollah colpite postazioni Israele sulle Alture Golan

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)ha annunciato di aver lanciato raffiche di razzi controdell'esercito israelianooccupate e annesse del, come "rappresaglia" per gli attacchi subiti ieri nel Libano orientale. Secondo il gruppo filo-iraniano i suoi combattenti hanno lanciato "intense raffiche di razzi" contro duemilitari sul, "in risposta all'attacco del nemico israeliano nella regione della Bekaa". Ieri sera,ha preso di mira i depositi di armi dinella regione.