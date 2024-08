Francesca Di Ruberto l' ex stellina di Non è la Rai morta in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di martedì 20 agosto 2024) Ancora unle sulle strade di Roma. A perdere la vita la 44enneDi, ex volto dello storico programma tv "Non è la Rai".Diera in auto e stava percorrendo via Trionfale quando lunedì mattina si è schiantata contro un furgone della spazzatura