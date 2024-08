Francesca Di Ruberto la ex ragazza di Non è la Rai morta in un' incidente a Roma

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 20 agosto 2024) Ha un nome e un volto noto al pubblico televisivo la vittima dell’le di ieri a. Nello scontro con una furgone dell’Ama ha perso la vita la 44enneDi, ex protagonista dello storico programma tv "Non è la Rai". La donna era in auto e stava percorrendo via Trionfale quando è avvenuto l’con il mezzo della spazzatura. Il passeggero che viaggiava con lei è ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi. La nota dell'azienda L'Ama, che cura il servizio di raccolta rifiuti a, in una nota ha fatto sapere di essersi subito messa "a completa disposizione delle Autorità competenti per chiarire la dinamica dell'accaduto" e che “il dipendente alla guida del mezzo Ama è stato trasportato sotto shock in ospedale per gli accertamenti di routine previsti in questi casi".