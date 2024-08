Forza Italia replica a Lepore | Confermiamo la nostra totale serenità e gliene auguriamo altrettanta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “Prendiamo atto della decisione di Cosimodi spostare la questione sul piano legale. Tuttavia, desideriamo rassicurarlo: da persone libere e informate, non abbiamo nulla da temere, poiché le nostre critiche sono esclusivamente politiche e fondate su atti e fatti pubblici. Siamo promotori di una politica diversa. Comprendiamo che ricorrere alla querela possa sembrare la strada per incutere timore, ma non temiamo tali metodi. Il confronto politico dovrebbe rimanere nell’ambito del dibattito democratico, anche aspro, e della trasparenza, e non essere spostato sul piano giudiziario. Laintenzione è solo quella di tutelare l’interesse pubblico, come dovrebbe essere per tutti coloro che ricoprono ruoli di responsabilità.