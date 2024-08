Fiorentina Gudmundsson | Un onore essere stato preso per tanti soldi Il processo? Dimostrerò la mia innocenza

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di martedì 20 agosto 2024) "Per me è un grandeacquiperma il mio impegno sarà sempre al 100% a prescindere. Non voglio caricarmi di ulteriori responsabilità". Così il nuovo attaccante dellaAlbertnella conferenza stampa di presentazione. "Il percorso èlungo, il club si era interessato già a gennaio e quando laè tornata alla carica sono rimasto entusiasta, perché volevo questa grande società" L'articolo: “Unper. Illa mia” proviene da Firenze Post.