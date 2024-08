Federica Pellegrini si ‘ricarica’ a Pesaro | la foto sexy pubblicata sui social

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 giugno 2024 -si ricarica a. E' stata la prima estate da mamma per la Divina che ha continuato a lavorare in compagnia della piccola Matilde e del marito pesarese, l'allenatore Matteo Giunta. L'ex campionessa di nuoto ha lasciato il Lido di Jesolo per spostarsi nelle Marche. Emozionante lache aveva postato proprio dal Veneto dove si vede in primo piano la piccola, mentre la mamma la bacia durante il bagno in piscina. Immancabile il papà che in un divertente video postato su Instagram si allena trascinano la piccola Matilde nella ciambella. Ora un po' di relax aperche ha postato suiunasensuale dal Lido Excelsior e il commento "recharge" (ricaricare, ndr): è su un lettino in attesa, sembrerebbe di un trattamento di benessere.