Ezio Mauro si scopre precettore di Forza Italia | le manovre per dividere la maggioranza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Ci mancava solo la “consulenza” di! Ma procediamo con ordine, amici lettori, perché siamo alle solite. Nel gran nebbione (perfino in estate!) della politicana, infatti, essere buoni profeti è facilissimo: per azzeccare il pronostico, basta immaginare il peggio, e si hanno automaticamente eccellenti chances di centrare la previsione. Pochissimi giorni fa, a Ferragosto, qui su Libero avevamo messo in guardia i lettori rispetto a un tentativo chiarissimo - da parte della sinistra politica e mediatica di provare a circuire, a sedurre, a blandire un segmento del centrodestra. Per amore? Ma quando mai: solo per tentare di disarticolare l'attuale, di dividerla, o almeno di logorarla sul piano dei rapporti interni ()Clicca qui, registrati gratuitamente a Libero e leggi l'editoriale integrale di Daniele Capezzone