Era la segretaria del comandante del campo di concentramento di Stutthof confermata la complicità nella morte di oltre10mila ebrei

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Nel 2022 si era opposta alla condanna con un ricorso, ma oggi la Corte federale di giustizia lo ha respinto. E così Irmgard Furchner, 99 anni, è stata condannata per essere complice per il suo ruolo dideldelle SS deldinazista didurante la seconda guerra mondiale. La Corte tedesca ha confermato la pena a due anni con sospensione della pena inflitta da un tribunale statale di Itzehoe, nel nord della Germania. La donna era stata accusata di far parte dell’apparato che aiutava ilvicino all’attuale città polacca di Danzica a sterminare gli. È stata condannata perin omicidio in 10.505 casi ein tentato omicidio in cinque casi.