Emozioni relazioni problem solving | le nuove sfide dell’educazione Le competenze non cognitive in ogni ordine e grado di scuola Legge in arrivo

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 20 agosto 2024) Negli ultimi anni, il dibattito su quali siano lenecessarie per affrontare un mondo in continua evoluzione si è fatto sempre più acceso. Si sente sempre più spesso parlare dinon, dette anche soft skill, ma cosa sono esattamente? E perché sono così importanti per il futuro dei nostri ragazzi? L'articolo: le. Lenonindiin