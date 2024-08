Editoria in Molise rottamate 343 testate giornalistiche

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Sono state cancellate 343dormienti tra Campobasso e Isernia, le due province del: l’Ordine dei Giornalisti dela seguito di controlli con il Tribunale di Campobasso prima e Isernia negli ultimi mesi, è riuscito nell’impresa di verificare ogni singola testata. A conclusione di un lungo lavoro di controllo, si è giunti alla cancellazione di 343 giornali di varia tipologia di cui 200 nel capoluogo campobassano e 143 in quello isernino; sono circa 40 quelle che risultano invece attive. L’attività partita dalle primefine anni ’40 fino a oggi, rappresenta un’iniziativa unica, tra le prime in Italia, che bonifica il settore visto che, spesso, editori e direttori non si interessano a chiudere la testata che non edita più. Ora, all’appello, manca solo il Tribunale di Larino dove i numeri sono molto più esigui.