Ecco le prime immagini del nuovo cast di X Factor | nel backstage con Giorgia al tavolo con Achille Lauro Jake La Furia Manuel Agnelli e Paola Iezzi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024)leufficiali della nuova giuria e della nuova conduttrice di X2024: alci sonoLa, sul palco a introdurre lo show e nelad accompagnare gli aspiranti concorrenti subito prima e subito dopo la loro esibizione c’è. Una formazione del tutto inedita per una stagione completamente nuova, in arrivo dal 12 settembre su Sky e in streaming su NOW, e soprattutto unche sembra aver già trovato la chiave per andare d’accordo almeno in questa primissima fase di selezione, quando le squadre non sono ancora formate, la gara non è partita e i giudici sono quindi chiamati “solo” a una pacifica collaborazione.