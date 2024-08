È vero che il nostro sapore cambia in base a ciò che mangiamo?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 agosto 2024) Odore eintimo sono aspetti normali della propria intimità e di quella del partner; tuttavia, possono creare imbarazzo se questi sono sgradevoli. A volte, questi odori e sapori intimi possono essere sintomo di infezioni vaginali o infezioni batteriche, altre volte possono riguardare alcuni alimenti che si è mangiato. Prima di scoprire quali sono gli alimenti cheno lievemente ilodore eintimo, è importante sottolineare una questione a riguardo: non si deve smettere completamente di mangiare determinati alimenti per evitare i cattivi odori intimi in favore di quelli che, invece, li addolciscono. Semplicemente basta prestare attenzione: se si pensa di stare in intimità con il partner nelle ore successive, allora possiamo evitare o prediligere un alimento invece di un altro, ma una corretta e varia alimentazione è fondamentale per il benessere del corpo.