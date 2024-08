Dazn si accende anche su Prime Video in Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Dopo il lancio in Germania, Spagna e Giappone, il canalesisuin. Con la ripartenza della Serie A Enilive – grazie alla partnership globale siglata trae Amazon per la distribuzione del servizio di live streaming sportivo come nuovo canale– i clienti Amazonpotranno aggiungere al proprio abbonamento il nuovo canalee vivere le emozioni del grande calciono e non solo, sottoscrivendo un abbonamento a uno dei pacchetti disponibili traStart, Standard o Plus. Nata con l’obiettivo di portare i migliori contenuti sportivi ai clienti di tutto il mondo, la partnership trae Amazon consentiràai tifosini che sono già clienti Amazon, di aggiungere il canale al proprio abbonamento e accedere così ai migliori contenuti sportivi premium di