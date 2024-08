Da Mercoledì Torna il Caldo Intenso Temporali Isolati sulle Aree Montuose

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma - A partire da, l'estate riprende vigore in tutta Italia grazie al rafforzamento dell'anticiclone, che porterà a un progressivo aumento delle temperature. Il vortice che oggi, martedì, interessa il Sud Italia si sposterà verso la Penisola Balcanica nelle prossime 48 ore, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più stabili su gran parte del Paese. Previsioni per: Al Nord la giornata inizierà con tempo soleggiato, ad eccezione di qualche residuo fenomenoAlpi orientali, in esaurimento nel corso della mattinata. Nel pomeriggio, variabilitàzone alpine con possibilità di rovesci, soprattutto sul settore dolomitico. Al Centro, tempo stabile al mattino, con qualche nube lungo la costa marchigiana e sviluppo di variabilità pomeridiana sull'Appennino, dove non si escludono locali rovesci.