Cos’è il Clostebol la sostanza trovata nel sangue di Jannik Sinner

(Di martedì 20 agosto 2024), tennista numero uno al mondo, è stato trovato positivo a una: il, trovato in minime tracce nelle analisi. Si tratta di uno steroide anabolizzante derivato dal testosterone, segnalato comedopante. Ha infatti la funzione di aumentare la massa muscolare e migliorare le prestazioni fisiche. Le quantità molto limitate ritrovate nelle analisi disarebbero legate all’uso di un farmaco in pomata da parte del suo fisioterapista che poi avrebbe contaminato il tennista per via cutanea, secondo le indagini del International Tennis Integrity Agency (Itia). La molecola, infatti, è contenuta in alcuni medicinali cicatrizzanti in pomata o spray ed è altamente assorbibile dall’organismo.