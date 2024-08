Convention dem al via Biden lancia Kamala Harris Sarà un grande presidente farà la storia degli Usa

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 20 agosto 2024) A Chicago è iniziata ladei democratici che porterà alla nomina ufficiale dicome candidato dei dem nella sfida per le presidenzialiStati Uniti di novembre contro Donald Trump. A salire sul palco per primo è stato ilJoe, che ha dichiarato di non nutrire alcun rancore nei confrontialtri democratici che gli hanno chiesto di ritirarsi dalla corsa per il 2024, mentre ha passato il testimone alla vice. "Tutto questo parlare di come sono arrabbiato con tutte le persone che hanno detto che dovrei dimettermi, non è vero", ha detto, mentre la folla intonava "We love Joe".“Amo di più il mio Paese e dobbiamo preservare la nostra democrazia", ha sottolineato ilUsa. Segui su affaritaliani.it