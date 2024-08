Conference League 2024 25 | risultati e classifiche

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 20 agosto 2024) Si alza il sipario sulla Uefa Europa/2025, che prenderà il via mercoledì 10 luglio con il primo turno preliminare, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 28 maggio a Wroclaw. Per quanto riguarda le squadre italiane, ci riproverà la Fiorentina, che dopo due finali perse nelle ultime due edizioni ora punta al successo. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con cronache live dei match, approfondimenti, news e tutto il necessario per restare sempre aggiornati sulla massima competizione europea. Ecco di seguito tutti idella/25. Play-off ANDATA Martedì 20 agosto ore 18.00 – Noah-Ruzomberok 3-0 (4? Gregorio, 79? (R) Manvelyan, 90’+2 Aias) Mercoledì 21 agosto ore 18.45 – Vitoria-Zrinjski Giovedì 22 agosto ore 18.00 – Mlada Boleslav-Paksi ore 18.