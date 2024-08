Como ciclista di 46 anni si sente male | la Volante della polizia interviene e chiama il 112

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024), 20 agosto 2024 – Aveva organizzato un’uscita in bici ed era arrivato a, quando è stato colto da malore, che poi si è rivelato essere un infarto. Un uomo di 46provincia di Milano, ha cominciato a sentirsiall’altezza di piazzaVittoria. Un dolore al petto, che lo ha ovviamente subito preoccupato. Provvidenziale la presenza in quel momento di un’autodi Stato impegnata in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti, che hanno compreso la gravitàsituazione, hanno prestato soccorso all’uomo, l’hanno tranquillizzato e hannoto il 112. L’arrivo di ambulanza e automedica in tempi rapidi è stato fondamentale per salvare la vita all’uomo, portato poi all’ospedale Sant’Anna.