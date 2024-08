Colpaccio degli 007 Usa | Harris e Trump chi c' è dietro ai cyberattacchi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 20 agosto 2024) C'è l'Irancontro le campagne di Donalde Kamala. È la conclusione cui sono giunti l'Fbi e altre agenzie di intelligence americana, che hanno indagato sugli hackeraggi delle settimane scorse, accuse immediatamente respinte da Teheran e bollate come "infondate". "Abbiamo osservato un'attività iraniana sempre più aggressiva durante questo ciclo elettorale, che comprende in particolare operazioni di influenza rivolte al pubblico americano e operazioni informatiche rivolte alle campagne presidenziali", si legge in una dichiarazione congiunta dell'Fbi, dell'ufficio del direttore dell'Intelligence nazionale e dell'Agenzia per la sicurezza cyber e delle infrastrutture.